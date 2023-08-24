Parimatch останется спонсором «Лестера» на сезон в Чемпионшипе

«Лестер Сити» объявил о партнерстве с оператором онлайн-гемблинга Parimatch. Имя спонсора будет размещено на рекламных баннерах вокруг поля на домашнем стадионе «Лестера», а также станет частью фонового оформления пресс-конференций и флэш-интервью.

Глава партнерского отдела «Лестера» Хардж Хир прокомментировал сделку: «У нас сложились успешные отношения с Parimatch с того момента, как эта компания впервые присоединилась к клубу в начале сезона-2020/21, так что мы рады продолжить наше партнерство. За последние несколько лет мы помогли друг другу укрепить международный авторитет – и теперь с нетерпением ждем продолжения этого пути».

Кроме «Лестера» Parimatch также сотрудничает с тремя клубами АПЛ – «Челси», «Ньюкаслом» и «Астон Виллой».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Неймар вклинился в борьбу, Бензема подвинул Роналду, Малком в топе

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей