BetBoom стал титульным партнером турнира по CS:GO с призовым фондом 2 миллиона рублей! Участники – PRO-игроки и топовые стримеры

26-27 августа пройдет турнир по CS:GO BetBoom All-Star 2x2 с призовым фондом 2 миллиона рублей! Участие примут 6 команд. В составах – PRO-игроки и топовые стримеры:

Stanislaw x Shadowkek Nafany x Nix Degster x Cooman Danistzz x Paradeevich Skywhywalker x Karavay Desout x Recrent

Комментировать матчи будут Zoner, GrOm_0_ZeKa и fANDER на Twitch-канале shadowkek https://www.twitch.tv/shadowkekw, а в качестве организатора турнира выступит студия Electronic Mushroom.

Также у зрителей будет возможность посмотреть матчи от первого лица на Twitch-каналах участников турнира: Владислава «NAFANY» Горшкова (https://www.twitch.tv/nafany_), Александра «Nix» Левина (http://twitch.tv/nix), Заура «Cooman» Шахмурзаева (https://www.twitch.tv/justcooman), Максима «Shadowkekw» Павлова и Александра «Paradeev1ch» Парадеева (https://www.twitch.tv/paradeev1ch).

Формат соревнований:

Все матчи пройдут в коротком формате – для победы нужно забрать 9 раундов. В случае ничьи по итогам 16 раундов, играется овертайм (4 раунда) до 3-х побед одной из сторон.

Групповой этап пройдет по круговой системе, все матче формата bo1 В плей-офф выходят 4 лучших команды группового этапа. Формат плей-офф Single Elimination, оба полуфинала пройдут в формате bo3 Гранд-Финал пройдет в формате bo5

Никита Коротеев, руководитель отдела продюсирования BetBoom:

«Мы продолжаем тестировать формат медийных киберспортивных турниров, которые выделяются на общем фоне благодаря дополнительному контенту, не доступному в соревновательном киберспорте. Участники BetBoom All-Star 2х2 сразятся не только за классический призовой фонд, но и получат возможность дополнительного выигрыша благодаря своим индивидуальным действиям. Мы уверены, что это лишний раз поднимет зрелищность турнира и вызовет еще больший интерес аудитории».

Призовой фонд:

1 место – 500 тысяч рублей

2 место – 250 тысяч

3-4 место – 125 тысяч

Самый ценный игрок турнира получит дополнительно 200 тысяч рублей.

Еще 800 тысяч рублей будут распределены согласно месту игроков в специальном рейтинге, который будет складываться в результате индивидуальных действий на карте. Баллы будут начисляться за:

Эйс (2 килла в одном раунде одним игроком) – 10 баллов;

Килл гранатой – 10 баллов;

Килл через дым – 10 баллов;

Килл noscope – 10 баллов;

Килл прострелом – 10 баллов;

Килл ослепленным – 15 баллов;

Килл Zeus – 25 баллов;

Килл ножом – 25 баллов;

Килл двоих одним выстрелом – 25 баллов.

Но не только участники турнира получат призы – среди зрителей BetBoom разыграет 150 тысяч фрибетов, подробнее об условиях расскажут позже.