POLET – победители четвертого сезона FONBET MEDIA ELEAGUE

В гранд-финале FONBET MEDIA ELEAGUE коллектив POLET одержал уверенную победу над командой xgod со счетом 2-0 (16-13: 16-12).

За победу в турнире POLET получили чек на сумму в 750 000 рублей. Команда xgod получила 450 000 рублей за второе место.

В составе победителей выступали Никита «anastaze» Абрамкин, Тимур «pusha» Акаев, Валерия «Leron_Baron» Дроздова; Алмаз «almazer5» Асадуллин; Максим «Del1ght» Саенко.

Лучшим игроком FONBET MEDIA ELEAGUE признан молодой талант команды xgod Глеб «tried» Холмогоров.

Напомним, что четвертый по счету турнир FONBET MEDIA ELEAGUE проходил с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд турнира составил 2 млн рублей.