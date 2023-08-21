2Drots – фаворит матча Кубка против «Мурома», у «Амкала» больше шансов на победу над «Текстильщиком»

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В Кубке России предстоят матчи второго раунда Пути регионов. В них сыграют клубы из Медиалиги «Амкал» и «2Drots».

«Амкал» встретится с ивановским «Текстильщиком» в гостях. Букмекеры оценивают возможную победу хозяев коэффициентом 2.73, а гостей – в 2.44. Проход «Амкала» котируется за 1.78, «Текстильщика» – за 1.93.

«2Drots» сыграет на выезде против «Мурома». 2.26 – это коэффициент на победу гостей, 2.99 – на успех хозяев. Проход «2Drots» оценен в 1.69, «Мурома» – в 2.04.

Матч «Текстильщик» – «Амкал» состоится 22 августа и начнется в 19:00 по московскому времени. Днем позже в 19:00 стартует игра «Муром» – «2Drots».

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