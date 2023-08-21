Букмекеры ждут победы «Арсенала» над «Кристал Пэлас» во втором туре АПЛ

В АПЛ сыгран второй тур кроме одного матча – в понедельник «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал».

Букмекеры видят гостей фаворитами – на победу «Арсенала» можно поставить за 1.69, а на успех «Кристал Пэлас» – за 4.85.

При этом игра скорее будет голевой – ТБ2.5 оценивается в 1.85, а ТМ2.5 – в 2.02. Вероятно, забьют обе команды – такой вариант котируется за 1.80.

Начало матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – в 22:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии? Неймар вклинился в борьбу, Бензема подвинул Роналду, Малком в топе

Как узнать, что перед вами договорной матч? Смотрите на коэффициент, странные нарушения и ошибки игроков и судей