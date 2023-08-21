Букмекеры ждут победы «Арсенала» над «Кристал Пэлас» во втором туре АПЛ

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В АПЛ сыгран второй тур кроме одного матча – в понедельник «Кристал Пэлас» принимает «Арсенал».

Букмекеры видят гостей фаворитами – на победу «Арсенала» можно поставить за 1.69, а на успех «Кристал Пэлас» – за 4.85.

При этом игра скорее будет голевой – ТБ2.5 оценивается в 1.85, а ТМ2.5 – в 2.02. Вероятно, забьют обе команды – такой вариант котируется за 1.80.

Начало матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – в 22:00 по московскому времени.

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2 комментария

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Дмитрий Калистратов
Не видел игру КП, но думаю что лёгкого выезда не будет. Возможно ничья...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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