«Тоттенхэм» принимает «МЮ» в АПЛ. Линия на угловые команд подкреплена отличными трендами

«Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Тоттенхэму» во втором туре АПЛ.

Хозяева подают больше 5,5 угловых дома в 7 встречах с «МЮ» подряд. Коэффициент сегодня – 1.92.

Гости, напротив, подают меньше 5,5 угловых на выезде в Лондон в 6 из 7 последних игр. Коэффициент сегодня – 1.62.

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