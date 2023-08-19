«Динамо» не проигрывает ЦСКА в 11 из 12 последних матчах в РПЛ. Коэффициент на продолжение серии выше 1.50

В 15:00 по Москве «Динамо» и ЦСКА сыграют в московском дерби.

В 11 из последних 12 матчей в рамках премьер-лиги хозяева не проигрывали ЦСКА, на продолжение тренда сегодня аналитики букмекерских контор выставили коэффициент 1.68

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Ставки дня в РПЛ: «Динамо» и «Урал» не проиграют, «Краснодар» решит все вопросы в первом тайме, а «Ростов» пропустит во втором

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