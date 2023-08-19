«Динамо» не проигрывает ЦСКА в 11 из 12 последних матчах в РПЛ. Коэффициент на продолжение серии выше 1.50

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

В 15:00 по Москве «Динамо» и ЦСКА сыграют в московском дерби. 

В 11 из последних 12 матчей в рамках премьер-лиги хозяева не проигрывали ЦСКА, на продолжение тренда сегодня аналитики букмекерских контор выставили коэффициент 1.68

Раздел «Ставки» на Sports.ru 

Ставки дня в РПЛ: «Динамо» и «Урал» не проиграют, «Краснодар» решит все вопросы в первом тайме, а «Ростов» пропустит во втором

«Спартак» – фаворит против «Зенита». Впервые со времен Кононова

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий