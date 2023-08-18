Winline запустил проект «ГОЛ НА МИЛЛИОН»

Благодаря своей футбольной интуиции и умению бить по воротам любой желающий может выиграть один миллион рублей и другие ценные призы.

Проект, который будет реализован в течение всего сезона РПЛ 2023/24, состоит из двух этапов. Первый – это конкурс прогнозов на матчи чемпионата страны. Второй – оффлайн мероприятие в перерыве Winline Матч Тура, в рамках которого лучший прогнозист по итогам предыдущего месяца получит свой шанс забить гол на миллион.

КОНКУРС ПРОГНОЗОВ

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на интернет-платформе https://goal.wmt.top/ и сделать прогнозы на ближайший тур РПЛ. Правильно угаданный результат, разница мячей или исход матча будут приносить очки.

Каждому участнику предоставляется возможность удвоить набранные баллы. Для этого нужно быть либо действующим клиентом Winline, либо завести аккаунт и внести любой депозит на счет. Затем будет необходимо добавить Winline ID на платформу «Гол на миллион», которая автоматически считает информацию и на набранные за прогнозы очки начнут удваиваться.

По итогам каждой игровой недели 10 лучших прогнозистов будут отмечены фрибетами от Winline на суммы от 1 до 10 тысяч рублей, а также билетами на матчи РПЛ. Однако главные победители будут определяться по итогам каждого календарного месяца.

ГОЛ НА МИЛЛИОН В ПЕРЕРЫВЕ WINLINE МАТЧ ТУРА

За третье место по итогам календарного месяца участник получит игровую приставку, за второе – смартфон, а лучший прогнозист – приглашение на Winline Матч Тура. Если победитель будет из другого города, то Winline не просто обеспечит его билетами на лучшие на стадионе места, но и возьмёт на себя всю логистику.

В перерыве матча счастливчик выйдет на поле и при поддержке трибун попытается забить гол ударом по пустым воротам с разных точек, выиграв солидный денежный приз. Максимальный размер приза – один миллион рублей.