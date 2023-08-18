Opta дает на чемпионство «Наполи» 43%, а букмекеры – только 21%. Коэффициент на чемпионство больше 4.00

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Аналитическая система Opta дала прогноз на итоги стартующего в выходные чемпионата Италии.

10 000 симуляций на суперкомпьютере показали, что основная борьба за скудетто развернется между двумя командами – «Интером» и «Наполи», чьи шансы на титул оцениваются в 43,8% и 43%. Коэффициент на победу по линии «Пари» – 4.50

На то, что Неаполь попадет в топ-2 – 2.30. Opta оценивает этот вариант в 73%.

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