Букмекер «BetMGM» выходит на рынок Великобритании

Букмекерская контора «BetMGM» была представлен лишь в Канаде и США, где на начало года бренд занимал около трети рынка беттинга.

Теперь они расширяются, выходя на британский рынок. За основу взята платформа шведской игорной компании «LeoVegas», которая была приобретена MGM Resorts в 2022 году за сумму около $600 млн.

Букмекер запускается в Великобритании с использованием собственных технологий, отдельно от совместного предприятия «MGM Resorts» в США и Канаде, которое по-прежнему работает на платформе игорного холдинга.

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