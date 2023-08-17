Клиенты «Пари» не сомневаются в 12-м подряд чемпионстве «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Уже 18 августа, в пятницу, стартует новый сезон чемпионата Германии. И в нем, как и обычно, есть очевидный фаворит.

БК «Пари» предлагает поставить на чемпионство «Баварии» с коэффициентом 1.28. Успех дортмундской «Боруссии» котируется за 6.00, а «Лейпцига» – за 13.00. Еще ниже оцениваются шансы «Байера» – за 50.00. Коэффициенты на чемпионство остальных клубов Бундеслиги выставлены со значением 100.00 и выше.

Клиенты PARI уверены в том, что «Бавария» опять выиграет чемпионат Германии. На ее мюнхенцев приходится 77% от общего оборота ставок на итоги Бундеслиги. И только 16% сделано на дортмундскую «Боруссию», а еще 5% — на «РБ Лейпциг».

Стартовый матч немецкой Бундеслиги пройдет 18 августа и начнется в 21:30 по московскому времени. В нем «Вердер» примет «Баварию».

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2 комментария

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Jedef
не, тут пришёл Кейн со своей полкой трофеев, тут не всё так однозначно
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Горемычный Рибери
Для начала пусть завтра Вердеру не продуют,физическая форма игроков Баварии настораживает,как будто на их ноги гири надели или Тухеля технично сливают.
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