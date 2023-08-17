96% от всего объема ставок на матч Медведева против Зверева – на победу россиянина

Даниил Медведев сыграет против Александра Зверева в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати. Матч начнется в 18:05 по московскому времени.

БК «Пари» считает фаворитом Медведева: на его победу выставлен коэффициент 1.45, а на успех ­Зверева – 2.75.

96% от общего объема ставок на этот матч относятся к победе Медведева.

Один из клиентов «Пари» поставил 165 тысяч рублей на экспресс с коэффициентом 4.14 из трех событий, одно из которых – победа Медведева с форой -1.5 по коэффициенту 1.57.

Также «Пари» приняла ставку на экспресс из 17 событий с общим коэффициентом 134.20 – в нем есть прогноз на тотал больше 20.5 по геймам в матче Медведева и Зверева по коэффициенту 1.50, а поставлено было 111 775 рублей.

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