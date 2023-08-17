Букмекеры не сомневаются в проходе «Сабаха» с Мурадом Мусаевым в следующий раунд ЛК. Соперник – «Партизан»

Азербайджанский «Сабах» сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций в гостях против «Партизана». В первом матче «Сабах» победил 2:0.

Фаворитом ответной игры считается «Партизан» – 1.72 на его победу, 4.70 – на успех «Сабаха». Но дальше, по мнению букмекеров, пройдет азербайджанский клуб – его проход котируется за 1.24, а «Партизана» – за 3.64.

Напомним, «Сабах» возглавляет экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Матч «Партизан» – «Сабах» начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары попадет в раунде плей-офф ЛК на «Нордшелланд» или «Стяуа».

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