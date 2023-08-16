QHF и 1XBET объявили о партнерстве

Казахстанская федерация хоккея(QHF) и международная букмекерская компания 1XBET подписали партнёрское соглашение сроком на три сезона. С 11 августа 1XBET стал генеральным спонсором казахстанских хоккейных лиг и получил статус официального беттинг-партнёра Федерации. Подписание многолетнего контракта между компаниями произошла в торжественном зале отеля Radisson Astana.

Генеральный директор “QHF” Глеб Каратаев

– Мы рады объявить о сотрудничестве с одной из ведущих беттинговых компаний мира. Соглашение с 1XBET позволит всесторонне развивать как профессиональный, так и любительский хоккей в Казахстане. Также наше сотрудничество позволит использовать современные инструменты для популяризации хоккея.

Директор по маркетингу компании «1XBET Kazakhstan» Юрий Матиюн:

– Для 1XBET честь стать частью такого большого и дружного спортивного комьюнити. В этом году мы возвращаемся в большой казахстанский хоккей и уже успели провести отличный турнир 1XBET Qazaqstan Hokei Open, а также стать спонсором финала Алматинской хоккейной лиги. Уверен, что наше будущее сотрудничество подарит любителям хоккея по всей стране прекрасные эмоции как в стенах ледовых арен, так и за их пределами. Верим в наш хоккей и Казахстан!

Соглашение предусматривает изменение названия чемпионатов на 1ХBET PRO/JASTAR/QYZDAR/TUNGI Ligasy, а также интеграцию логотипа и айдентики титульного партнера в графику и трансляции клубов-участников Чемпионатов.

Особое внимание уделено развлекательным мероприятиям в спортивной сфере. В совместных планах проведение тематических матчей в разных регионах, производство сувенирной и фирменной атрибутики, а также организацию церемонии награждения по итогам сезона PRO Hokei Ligasy.

Партнёрство с QHF стало для 1XBET частью глобальной стратегии поддержки спорта. В списке официальных партнеров 1XBET — «Барселона», «ПСЖ», «Лилль», «Ла Лига», «Серия А» и другие всемирно известные спортивные бренды и организации.

Представители 1XBET заверили, что болельщики получат возможность делать ставки на матчи QHF с самыми высокими коэффициентами. Также фанатов ждут специальные акции и промоактивности, приуроченные к “QHF”.

О компании 1XBET

1XBET — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.