«Манчестер Сити» – «Севилья»: предматчевые расклады, 200 000 тенге и ставка без риска на Суперкубок УЕФА

16 августа «Манчестер Сити» встретится с «Севильей» в Суперкубке УЕФА. Специально к этому событию FONBET подготовил акцию. Сделайте ставку на матч с коэффициентом от 1.90, и, если она не сыграет, вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

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«Сити» является фаворитом предстоящей встречи. В прошлом сезоне «горожане» демонстрировали выдающийся футбол и выиграли АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. При этом главный еврокубковой турнир покорился манкунианцам впервые в истории. В финальном поединке Лиги чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы обыграли «Интер» (1:0) и теперь попытаются завоевать и Суперкубок УЕФА. На старте нового сезона «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» по пенальти в Суперкубке Англии (1:1, 1:4 пен.), но затем разгромил «Бёрнли» в первом туре АПЛ (3:0).

В последнем матче «горожан» дублем отметился Эрлинг Холанд, так что от него можно ожидать результативной игры и в следующей встрече с «Севильей». Тем более что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов норвежский бомбардир отметился 2 мячами в гостевой матче против севильцев и помог своей команде выиграть со счетом 4:0. Всего же в активе «Сити» 4 победы над «Севильей» без единого поражения. Примечательно, что во всех очных противостояниях на двоих соперники забивали не менее 3 голов. В FONBET поставить на победу манкунианцев с общим тоталом больше 2,5 можно с коэффициентом 2.05.

Перспективной выглядит и ставка на победу «Сити» с форой (-1,5) за 2.12 на FONBET, ведь в трех последних личных встречах «горожане» обыгрывали «рохибланкос» с перевесом как минимум в два мяча

Тем не менее «Севилья» способна преподнести сюрприз, так как является крепкой командой европейского уровня. Да и победного опыта севильцам не занимать. В прошлом сезоне они уже в седьмой раз выиграли Лигу Европы, что является рекордом турнира. В финале подопечные Хосе Луиса Мендилибара одолели «Рому» по пенальти (1:1, 4:1 пен.). Так почему бы им не огорчить и «Манчестер Сити», который только набирает форму? Правда, в первом туре Ла Лиги «Севилья» уступила «Валенсии» (1:2). Однако не исключено, что «рохибланкос» копили силы на Суперкубок УЕФА. В FONBET итоговая победа «Севильи» над «Сити» с учетом дополнительного времени и пенальти идет с коэффициентом 4.10.

Встреча за Суперкубок УЕФА обещает стать ярким событием в календаре нового футбольного сезона. У вас же есть возможность поставить на эту игру без риска. Переходите по ссылке, делайте ставку на матч «Манчестер Сити» – «Севилья» с коэффициентом от 1.90, и в случае проигрыша вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

В акции могут принять участие все действующие клиенты. А новым клиентам FONBET дарит до 200 000 тенге на первый депозит по ссылке – www.fonbet.kz/s/4Dtkhk