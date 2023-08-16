«Ман Сити» впервые сыграет за Суперкубок УЕФА, у «Севильи» – 5 поражений за 6 попыток. Заряжайте на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»!

«Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» за Суперкубок Европы.

Севильцы шесть раз играл в матче за трофей и потерпели 5 поражений – это антирекорд. Для «Сити» это будет первая игра за Суперкубок УЕФА.

По мнению букмекеров, у испанского клуба почти нет шансов: коэффициент на победу в основное время составляют 1,43 против 9,00 в пользу клуба из Манчестера. Кэф на итоговую победу равен 1,23 и 4,30 для «Сити» и «Севильи» соответственно. «Горожане» накануне матча лишились Кевина де Брюйне, но вряд ли это сильно поможет севильцам.

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