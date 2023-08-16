Ставка дня: 79% игроков БЕТСИТИ грузят на «Ман Сити» в Суперкубке УЕФА

16 августа на «Караискакисе» в Пирее «Ман Сити» и «Севилья» сразятся за Суперкубок Европы. Начало встречи – в 22:00.

Для «Ман Сити» этот Суперкубок УЕФА станет первым в истории. «Севилья» шесть раз учувствовала в матчах за данный трофей, но победила лишь однажды – в 2006 году. Тогда красно-белые обыграли «Барселону» – 3:0.

Зато у Пепа Гвардиолы в активе сразу три Суперкубка Европы: два он взял с «Барселоной», еще один – с «Баварией». Опыт испанца положительно скажется на игре его нынешней команды. Кстати, «Сити» уже упустил один трофей на старте сезона. «Горожане» проиграли по пенальти «Арсеналу» матч за Суперкубок Англии. Вторую осечку коллектив вряд ли себе позволит.

В этом уверенны и эксперты БЕТСИТИ. На успех «Ман Сити» в предстоящем матче они предлагают поставить с кэфом 1.39. Ничья идет за 5.20. Победа «Севильи» оценивается в 8.80.

Игроки БЕТСИТИ тоже предпочитают «Ман Сити»: 79% от общего объема ставок на исход – за клуб из Манчестера. На ничейный исход проставлено 11%. Еще 10% игроки поставили на «Севилью».

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽