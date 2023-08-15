Olimpbet эксклюзивно покажет турнир Hardcore MMA в прямом эфире

17 августа в Москве пройдет очередной турнир Hardcore MMA, в чемпионском бою встретятся Убайдула «Тигр» Тагиров и Шамиль «Парфюмер» Рамазанов.

Букмекерская компания Olimpbet, генеральный партнер HFC, предлагает линию на все бои турнира, а также эксклюзивно покажет главный кард в прямом эфире на сайте и в приложении. Начало трансляции — в 18:00 по московскому времени.

Главный поединок — встреча за чемпионский пояс HFC MMA в среднем весе. В ней нет фаворита. На победу Убайдулы «Тигра» Тагирова можно поставить с коэффициентом 1.75. Такая же котировка предложена в линии и для тех, кто уверен в Шамиле «Парфюмере» Рамазанове.

Не менее интересными будут и другие поединки карда. Любимец публики Магомедали “Маугли” Магомедрасулов сразится с Канатом “Канский Фестиваль” Кульмагамбетовым. На победу “Маугли” можно поставить с коэффициентом 1.60, а на его соперника – 2.20.

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