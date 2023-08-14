«Олимпбет» – официальный партнер хоккейного «Динамо»

Букмекерская компания «Олимпбет» заключила партнерское соглашение с хоккейным московским «Динамо». В конце августа состоится специальная пресс-конференция, где будут известны подробности.

Уже сейчас можно сказать, что логотип компании будет размещен на игровой форме клуба.

«Рады сообщить о начале сотрудничества с хоккейным клубом «Динамо». Клуб с мощной армией болельщиков, полными трибунами, а теперь еще и надежным другом в лице одной из лучших букмекерских компаний. В ближайшее время совместно с партнерами мы проведем пресс-конференцию, на которой подробнее расскажем обо всех деталях сотрудничества», – сказал директор по развитию «Олимпбет» Константин Гусев.

Генеральный директор ХК «Динамо» Москва Сергей Сушко также прокомментировал соглашение: «Сегодня мы рады приветствовать компанию «Олимпбет» в нашей динамовской семье. Это большой игрок на рынке букмекеров, который зарекомендовал себя, как надежный партнер. Уверен, что сотрудничество с компанией принесет клубу отличные результаты, а болельщикам новые эмоции и впечатления. С нетерпением ждем старта сезона и всех болельщиков на трибунах ВТБ Арены им. А.И. Чернышева!»

«Олимпбет» предлагает фрибет на 500 рублей – для этого нужно зарегистрироваться по промокоду DYNAMO и пополнить счет на 1000 рублей. Кроме того, «Олимпбет» застрахует на 100% первую ставку, то есть вернет до 10 тысяч рублей в случае проигрыша.

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