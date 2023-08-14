«Атлетико» – явный фаворит стартовой игры Ла Лиги против «Гранады»

«Атлетико» начнет новый сезон чемпионата Испании с домашнего матча против «Гранады».

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев и предлагают на нее коэффициент 1.31. Успех «Гранады» котируется за 9.90. Также в игре ожидаются голы – ТБ2.5 котируется за 1.727, а ТМ2.5 – за 2.19.

Матч «Атлетико» – «Гранада» начнется в 22:30 по московскому времени.

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