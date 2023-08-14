Букмекеры не сомневаются в успехе «МЮ» в стартовом матче, победа «Вулверхэмптона» оценена в 10.75

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«Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Вулверхэмптоном» в заключительном матче первого тура АПЛ.

«МЮ» – явный фаворит противостояния, на его победу можно поставить за 1.27. Успех гостей котируется высоким коэффициентом 10.75. При этом матч наверняка будет голевым – ТБ2.5 оценивается в 1.60.

В прошлом сезоне АПЛ «МЮ» забил больше половины голов во втором тайме, а «Вулверхэмптон» в нем же чаще пропускал. На вариант с забитыми мячами «МЮ» в обоих таймах установлен коэффициент 1.88.

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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4 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Время неудобное, чтобы посмотреть игру. Это в полночь по Тюменскому времени.
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Александр Калашников
Не повезло, не могу смотреть матч на прямом эфире.
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DanyBoggot
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Время неудобное, чтобы посмотреть игру. Это в полночь по Тюменскому времени.
4 утра по Амурскому(
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Reright18
Ответ DanyBoggot
4 утра по Амурскому(
Как говорится: кто рано встает..
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