Тренд дня: «Челси» и «Ливерпуль шесть раз подряд сыграли вничью

13 августа на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в первом туре нового сезона АПЛ. Начало встречи – в 18:30.

«Челси» вступает в новую эру. Нынешний сезон «синие» начнут под руководством аргентинца Маурисио Почеттино. С ним лондонцы провели пять матчей в предсезноке: три победы и две ничьи. Разница мячей в этих играх у «синих»: 13:5.

«Ливерпуль» тренера не менял, Клопп – стабилен. «Красные» также провели в предсезнонке пять встреч: три победы, ничья и поражение. Интересно, что в каждом из матчей ливерпульцы забивали больше двух мячей.

В очных встречах у «Челси» и «Ливерпуля» наблюдается затяжная серия ничьих: в шести играх подряд команды разошлись миром в основное время. Четыре из них завершились со счетом 0:0.

Кстати, первая игра между Клоппом и Почеттино также завершилась вничью: в 2015 году «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» голов не забили.

Сегодня эксперты БЕТСИТИ считают фаворитом «Ливерпуль». На него можно поставить с котировкой 2.40. На успех «Челси» предлагают загрузить за 3.00. Ничья идет за 3.60.

Игроки БЕТСИТИ не определились с фаворитом: 30% от общего объема ставок на исход – за лондонской командой. Сразу 33% проставлено на ничью. Остальные 37% игроки загрузили на «Ливерпуль».

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