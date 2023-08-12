«Краснодар» дважды забил «Оренбургу»: ИТБ1.5 прошел за 1.90. Команда Ивича забивает минимум два гола в 14 из последних 17 матчей

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«Оренбург» уступил дома «Краснодару» со счетом 0:2 в матче четвертого тура РПЛ.

Гости практически регулярно забивают в РПЛ минимум два гола в матче. Только в трех из последних 17 «Краснодар» забивал реже.

Перед началом игры ИТБ1.5 у «Краснодара» котировался за 1.90.

«Краснодар» выиграл все четыре стартовых матча в РПЛ и возглавил таблицу чемпионата.

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4 комментария

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Сергей48
Ивича можно только поздравить, с таким прекрасным стартом!
+7
0
+7
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vikluk
Команде респект однозначно. Ивич изменил игру Краснодара, и это дает результат.
+4
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Faust Doc
Едем дальше!
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Владислав Булгаков
Осталось 26 туров
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