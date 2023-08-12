«Арсенал» – очевидный фаворит игры АПЛ против «Ноттингем Форест», победа «Лутона» над «Брайтоном» оценена в 10.00

Теги Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест Лутон Ставки на спорт Брайтон Ставки на футбол Ставки

Чемпионат Англии стартовал в пятницу матчем «Бернли» – «Манчестер Сити» (0:2). В субботу пройдут еще шесть игр.

Выделяются три противостояния: «Арсенал» – «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» – «Астон Вилла» и «Брайтон» – «Лутон».

Букмекеры не сомневаются в победе «Арсенала» над «Ноттингем Форест», предлагая на это событие коэффициент 1.21. «Ньюкасл» также считается фаворитом в матче против «Астон Виллы»: победа котируется за 1.67. В АПЛ также дебютирует «Лутон», и на его успех в гостях против «Брайтона» установлен коэффициент 10.00, тогда как на победу хозяев – 1.29.

«Арсенал» и «Ноттингем Форест» должны были начать матч в 15:00 по московскому времени, но он отложен на полчаса. В 17:00 пройдут четыре игры – «Борнмут» – «Вест Хэм», «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Эвертон» – «Фулхэм» и «Брайтон» – «Лутон». В 19:30 начнется встреча «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

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