Главный фаворит субботних матчей РПЛ – «Локомотив», в игре «Оренбург» – «Краснодар» больше шансов на голы

В РПЛ матчем «Урал» – «Спартак» (3:2) стартовал четвертый тур. В субботу пройдут еще три игры: «Локомотив» – «Крылья Советов», «Оренбург» – «Краснодар» и «Ростов» – «Рубин».

Букмекеры видят главным фаворитом «Локомотив» против «Крыльев Советов» – на победу москвичей выставлен коэффициент 1.90, а на успех самарцев – 3.62. В других парах расклад такой: победа «Оренбурга» – 2.84, а «Краснодара» – 2.26, успех «Ростова» – 2.07, а «Рубина» – 3.60.

Первые два матча ожидаются голевыми: ТБ2.5 в игре «Оренбурга» и «Краснодара» котируется за 1.51, а в матче «Локо» и Крыльев» – за 1.57. В то же время от игры «Ростова» и «Рубина» букмекеры не ждут большого количества голов – ТБ2.5 предлагается за 2.18.

«Локомотив» и «Крылья Советов» начнут матч в 15:00 по московскому времени. Игра «Оренбурга» и «Краснодара» запланирована на 17:30. А встреча «Ростова» и «Рубина» стартует в 20:00.

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