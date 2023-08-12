«Бавария» — фаворит в матче за Суперкубок. Так считают эксперты

12 августа на «Альянц Арене» в Мюнхене «Бавария» и «Лейпциг» сыграют за Суперкубок Германии. Начало встречи – в 21:45.

«Бавария» отлично подготовилась к сезону. В первой игре на сборах коллектив Тухеля разнес команду из подвала немецкого футбола «Роттах-Эгерн» со счетом 27:0.

Дальше клуб одержал три победы в четырех играх, забив 10 мячей. Кстати, был обыгран «Ливерпуль» со счетом 4:3. В общем, забивать мюнхенцы за лето не разучились.

«Лейпциг» тоже неплох. Клуб Марко Розе провел аж семь матчей, выиграв из них четыре. А в последних трех команда забила 16 голов! С такими результатами забить «Баварии» парочку – не составит труда. Тем более, что в последней очной встрече «РБ» был сильнее – 3:1.

Но эксперты БЕТСИТИ считают, что «Бавария» сильнее. На успех чемпиона Германии можно поставить с кэфом 1.60. Ничья идет за 4.60. А победа «Лейпцига» оценивается в 5.50.

Игроки БЕТСИТИ тоже ставят на «Баварию»: 60% от общего объема ставок на исход – за командой из Мюнхена. На ничью поставили 20%.Аналогичный объем пришелся на «Лейпциг».

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽