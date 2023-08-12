Liga stavok Media Basket x Basement Moscow x AVG Saint-Petersburg

19 августа, в стенах бывшего завода “Арсенал”, в пространстве Temple of Deer, впервые объединятся две самые шумные промо-команды Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сделать невероятную, по своим масштабам, вечеринку в Петербурге. Мероприятие соединит в себе сразу несколько творческих направлений и ознаменует скорое начало второго сезона Лига Ставок MEDIA BASKET.

Первая часть вечера пройдет при открытых дверях по регистрации и напомнит всем об атмосфере медийного баскетбола.

Здесь, с 16:00 до 22:00 на мраморных полах центрального зала, прямо перед основной сценой на настоящем баскетбольном корте, будут проходить товарищеские матчи между медийными командами Лиги Ставок Медиа Баскета. А в промежутках между играми пройдут состязания среди 4-х топовых команд брейкеров.

Не забудьте зарегистрироваться на вечернюю часть (14+)

По заранее приобретенным билетам гости вечера смогут остаться на ночную – самую интересную часть: совместную тусовку AVG и Basement Moscow. Резиденты обеих промо-групп раскачают толпу, а хедлайнеры вечера точно доведут эту тусовку до точки кипения. Масштабы pre-party второго сезона Лига Ставок MEDIA BASKET действительно удивляют и предвещают самый крутой медийный турнир этого года.

Билеты на вечеринку (18+)

Такого большего будет.

Line up:

OBLADAET

ROCKET

ALBLAK52

FRIENDLY THUG 52

JOHN HOWEVER

AVG DJ’s

BASEMENT DJ’s

Регистрация и билеты по ссылке: https://www.afisha.ru/w/creations/concert/887639/3/0fca9daf-5440-49d0-b937-6f6fd97138ee/https