Роман Нагучев верит в разгром в матче «Баварии» и «РБ Лейпциг»

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12 августа в 21:45 по московскому времени в Суперкубке Германии «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор «Фонбет» Роман Нагучев.

«Так как в межсезонье «Лейпциг» покинули Кристофер Нкунку и Йошко Гвардиол, у меня нет сомнений, что «Бавария» является фаворитом Суперкубка Германии.

К тому же стоит учитывать, что все команды Томаса Тухеля на старте сезона демонстрируют отличные результаты. Скорее всего, так произойдет и с «Баварией». Я думаю, что мюнхенцы уверенно победят «Лейпциг». Честно говоря, мне кажется, что будет разгром. Предположу, что «Бавария» выиграет и при этом забьет больше 2 голов. Мюнхенцы соскучились по большим матчам и попытаются доказать, что им до сих пор нет равных в Германии».

Победа «Баварии» с индивидуальным тоталом больше 2,5 за 2.55

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3 комментария

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Unknown Forusha
Ответ Jumanazar Charyyev
ну это разгром с какой команды интересно, у Баварии даже запасного норм вратаря не имеется,
Проблема только во вратаря в остальных аспектах бавария на 3 головы сильнее
+2
0
+2
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Oleg Olegov
Только что понял, что Нагучев и Шнякин разные люди.
+1
0
+1
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