Playstation и MacBook за ставку 2000 тенге. Акция от 1XBET

Возможно каждый из нас всегда хотел приобрести себе Playstation, а быть может стать владельцем Apple MacBook. Не нужно искать информацию в интернете, вбивая “как получить Playstation 5?”.

Главный спонсор спортивных эмоций, компания 1XBET рада презентовать крутую акцию “App&Win”! Условия невероятно простые. Необходимо всего лишь скачать приложение 1XBET в AppStore или на сайте 1xbet.kz и пройти легкую регистрацию аккаунта. А если у Вас уже есть приложение, то необходимо совершить ставки от 2000 тенге на любое спортивное событие. За каждую рассчитанную ставку (не важно, будет она выиграна или проиграна) Вы получаете прокрутку “Колеса”. Крутите «Колесо» в приложении и забирайте гарантированные призы! Помимо призов, Вы получаете акционные билеты, которые дают Вам право участвовать в розыгрыше суперпризов, из которых: один сумасшедший ноутбук Apple MacBook Pro 14», пять крутых консолей Playstation 5, десять приятных колонок JBL Charge 5!

Устанавливайте приложение. Переходите на страницу акции. Принимайте в ней участие и выигрывайте вместе с 1XBET!