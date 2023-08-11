Более 40% клиентов БК «Пари» ставят на «Арсенал» в АПЛ

Ставки клиентов «Пари» на фаворитов сезона распределились в пользу «Арсенала».

На успех «канониров» приходится почти 40% от общего количества ставок на итоги чемпионской гонки. Следом в числе предпочтений игроков идет «Манчестер Юнайтед» (чуть более 26%) и лишь на третьем месте – «Манчестер Сити» (15%). Среди других фаворитов сезона оказались «Ньюкасл» (8%), а также «Челси» и «Ливерпуль» (по 5%).

Наименьшая вероятность стать чемпионом – у «Лутон Таун», который впервые в истории пробился в АПЛ. Триумф дебютантов может принести крупнейший выигрыш – ставки на «Лутон Таун» как победителя сезона принимаются за 3000.00. Кроме того, в случае чемпионства «Шеффилд Юнайтед» поставленная сумма увеличится в 2000 раз. А котировки на успех таких клубов, как «Бернли», «Ноттингем Форест» и «Борнмут», составляют 1000.00.

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