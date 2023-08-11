Гольфист Фил Микельсон за свою жизнь сделал ставки на сумму в более чем $1 млрд

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Один из самых успешных американских бетторов Билли Уолтерс в своей книге поделился воспоминаниями о ставках гольфиста Фила Микельсона.

Ссылаясь на записи о ставках и на «двоих надежных источников», Уолтерс заявил, что в период с 2010 по 2014 год Микельсон сделал почти 2 тысячи ставок на сумму в $330 тыс. Согласно отрывкам из книги, в сентябре 2012 года Микельсон позвонил Уолтерсу во время Кубка Райдера и попросил поставить $400 тыс. на победу сборной США, за которую играл гольфист.

По словам Уолтерса, он отказал Микельсону, отругав его. При этом Уолтерс не знает, сделал ли в итоге гольфист ставку через другого человека. В итоге сборная США уступила тот матч сборной Европы в одно очко.

«Единственный человек, которого я знаю, кто превзошел этот объем ставок, —–это я», – пишет Уолтерс.

Микелсон неоднократно попадался на ставках. Так, в 2015 году судебные документы по делу об отмывании денег показали, что Микелсон перевел посреднику почти $3 млн в рамках «незаконной игорной деятельности».

1 комментарий

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Jedef
после таких новостей "азино три топора" и прочие вставки всё чаще будут в сериальчики пихать
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