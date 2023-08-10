В Тюмени показали пиратскую версию «Барби» с рекламой нелегального букмекера

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«Барби» Греты Гервиг уже показывают в России.

Показ «экранки» низкого качества прошел в Тюмени в кинотеатре под открытым небом, на копии был изображен логотип нелегального на треритории РФ букмекера «1xbet».

Организаторы показа отметили, что постарались вырезать почти всю рекламу, а лого букмекера обещают убрать в ближайшее время. Автор телеграм-канала «ДоленКИНО» передал слова организаторов: «Имейте ввиду это экранная копия, но мы вырезали почти всю рекламу. Фильм практически не отличить от оригинала». Стоимость билетов при этом была от 350 до 1000 рублей.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Пиратская версия Барби это Синди
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Великий Алонсо
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Agent Smith
Ответ Великий Алонсо
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Тарантино посмотрел "Барби".
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