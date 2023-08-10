ESPN запускает собственную букмекерскую компанию

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Nелекомпания ESPN объявила о сотрудничестве с Penn Entertainment, цель – создание букмекерской конторы, которая начнет работу в конце 2023 года.

У Penn огромное для США количество лицензий на прием ставок, она представлена в 16 штатах. По условиям Penn продолжит работу под названием ESPN Bet.

Ключевое преимущество – зрители ESPN также смогут делать ставки через цифровые продукты вещателя. По условиям сделки, Penn Entertainment выплатит ESPN $1,5 млн за 10 лет и передаст вещателю 31,8 акций Penn на $500 млн.

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