В Белграде пройдет турнир по CS:GO с участием Virtus.pro и Team Spirit с призовыми в 50 тысяч долларов

Букмекерская компания «Пари» проведет турнир по CS:GO в Белграде с 24 по 27 августа.

В столицу Сербии приедут сильнейшие киберспортивные команды Восточной Европы. Участниками чемпионата станут Virtus.pro, Aurora Gaming, 1WIN, forZe, Team Spirit, 9Pandas, Eternal Fire и cybershoke, а призовой фонд составит 50 тысяч долларов.

Глава отдела киберспорта «Пари» Иван Бураченко рассказал о предстоящем мероприятии: «В Белграде мы смогли собрать вместе сильнейшие команды СНГ и порадовать русскоязычных зрителей, которым порой не хватает любимых игроков на мэйджорах. Надеемся, что аудитория оценит и организацию ивента, и качество трансляций».

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