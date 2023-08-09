Как получить iPhone за 5000 тенге? 

Теги Sports.ru - Казахстан Ставки

Компания 1XBET представляет Вашему вниманию возвращение полюбившейся многим акции “Apple Win 2.0”. 

 

Уже второй раз компания 1XBET проводит розыгрыш ценной техники от Apple. Впервые акция была проведена в апреле 2023 года и имела невероятный отклик от клиентов компании. В акции поучаствовало в районе 6500 человек, в которых было выявлено 38 обладателей новой, элитной техники от компании Apple. 

Как и в прошлый раз компания 1XBET оставила концепцию акции и список призов, в котором:

–3 ноутбука Apple MacBook Pro 14» 

–5 смартфонов Apple iPhone 14 Pro Max 256GB

–5 смартфонов Apple iPhone 14 Pro 256GB

–5 смартфонов Apple iPhone 14 256GB

–10 смарт-часов Apple Watch Series 8

–10 наушников Apple AirPods Pro 2, а также множество бонусов на сайте 1XBET!

Условия участия невероятно просты. Нужно всего лишь нажать “Принять участие”, пополнить аккаунт при помощи ApplePay. Но это ещё не всё. Выполнив данные условия – можно будет получить  кешбэк 5% в виде промокода на фрибет! Подробная информация всегда доступна на странице акции. 

Принимайте участие в невероятной акции от компании 1XBET и получайте возможность обновить свои девайсы! Желаем всем удачи!

 

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий