Эксперты не видят фаворита в матче «Динамо» и «Краснодара»

9 августа на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России. Начало матча — в 20:45.

«Динамо» поймало голевой кураж: в двух последних встречах оно забило шесть мячей. Три из них – «Зениту». Команда вообще забивает в каждом матче нового сезона, но также и пропускает.

Интересно, что свой последний на данный момент домашний поединок в этом сезоне «Динамо» провело именно с «Краснодаром». Игра состоялась в первом туре чемпионата и завершилась со счетом 1:3 в пользу южан.

«Краснодар» идет на двух сухих победах подряд, однако клуб проиграл в последней кубковой встрече. В прошлом туре коллектив Ивича уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

В очной битве клубов эксперты БЕТСИТИ не видят явного фаворита. На «Динамо» можно поставить с кэфом 2.30. Ничья идет за 4.10. Успех «Краснодара» оценивается в котировку 2.90.

Игроки БЕТСИТИ тоже не определились с любимчиком на этот матч: 28% от общего объема ставок на исход – за командой из Москвы. Сразу 42% проставлено на ничью. Остальные 30% игроки загрузили на «Краснодар».

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