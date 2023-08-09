От «Зенита» ждут победы в Самаре, «Динамо» – фаворит в матче с «Краснодаром», у «Факела» против ЦСКА шансов мало

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«Динамо» – фаворит в матче с «Краснодаром». В начале сезона «быки» обыграли соперника в матче чемпионата России. Теперь от столичной команды ждут реванша! Коэффициент на победу «Динамо» – 2,25, а на гостей можно поставить с коэффициентом 2,90.

ЦСКА выглядит солиднее «Факела». Шансы москвичей в противостоянии с воронежцами котируются высоко. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,55, а вот успех гостей станет сенсацией, о чем и свидетельствует жирный коэффициент 5,70.

В одном из самых интересных матчей схлестнутся «Крылья Советов» и «Зенит». Самарцы достаточно здорово смотрятся в начале сезона, но этого недостаточно, чтобы обрести ранг фаворита перед встречей с чемпионом России. Коэффициент на победу «Зенита» – 1,73, на успех «Крыльев» – 4,50. Заманчиво, не правда ли?

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