«Урал» победил «Ростов» и провел третий подряд сухой матч в сезоне. Коэффициент на игру всухую был 2.62

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«Урал» и «Ростов» открыли второй тур Кубка России. Уральцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Юшина в конце первого тайма.

«Урал» в третьем подряд матче сезона не пропускает – ранее сыграл 0:0 с «Пари НН» и победил 2:0 «Оренбург». «Ростов» впервые за пять матчей сезона-2023/24 не смог забить.

Коэффициент на то, что «Урал» в этой игре не пропустит от «Ростова», был 2.62.

«Урал» в следующем туре Кубка России сыграет с «Рубином», а «Ростов» – с «Локомотивом».

Следующая игра в РПЛ у уральцев запланирована дома против «Спартака», а у ростовчан – на своем поле против «Рубина».

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3 комментария

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Ilovethisgame77
Матч максимально унылый… играли 2 барахла
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Дмитрий Чадаев
неудачный выезд для ростовчан
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heivani
Главное участие,..в этом кубке; результат второстепенен для многих команд.Поэтому ожидание от такой игры предсказуемо по большей части.Денюшка все равно капает,одним меньше,другим - поболее.Как бы нибыло,игры регулярного чемпионата предпочтительнее.Удачных игр в дальнейшем;что нашим,что ростовчанам пожелаю!А сегодня Екатеринбург больше хотел увидеть победный результат,чем Ростов.Засим и видим итоговый результат.
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