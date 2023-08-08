«Урал» победил «Ростов» и провел третий подряд сухой матч в сезоне. Коэффициент на игру всухую был 2.62

«Урал» и «Ростов» открыли второй тур Кубка России. Уральцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Александра Юшина в конце первого тайма.

«Урал» в третьем подряд матче сезона не пропускает – ранее сыграл 0:0 с «Пари НН» и победил 2:0 «Оренбург». «Ростов» впервые за пять матчей сезона-2023/24 не смог забить.

Коэффициент на то, что «Урал» в этой игре не пропустит от «Ростова», был 2.62.

«Урал» в следующем туре Кубка России сыграет с «Рубином», а «Ростов» – с «Локомотивом».

Следующая игра в РПЛ у уральцев запланирована дома против «Спартака», а у ростовчан – на своем поле против «Рубина».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?