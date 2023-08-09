На что потратить специальный фонд от Winline? Выбирают болельщики «Спартака»
Каждый, кто болеет за «Спартак» может выбрать на что потратить специальный фонд от Winline!
Больше года болельщики, выбравшие «Спартак» любимым клубом в приложении Winline, каждой ставкой пополняли фонд красно-белых.
Общая сумма в фонде, в который перечислялся 2% от всех поставленных средств, уже превышает 35 млн рублей! Теперь настало время решить, на что их потратить!
Если вы болеете за красно-белых — переходите по ссылке spartak.winline-vote.ru.
Winline предлагает три опции:
- Футбольно-музыкальный фестиваль перед топовым матчем у «Открытие Банк Арены»;
- Fast Track на стадионе красно-белых, чтобы максимально быстро занимать свое место на трибунах;
- Футбольная площадка перед ареной: с товарищескими турнирами болельщиков и играми с легендами.
Не теряйте времени — голосование проходит с 7 по 9 августа!