Рост посещаемости сайтов российских букмекеров в июле составил 10%, «Фонбет» лидирует с отрывом

Посещаемость оценивалась в июле по сравнению с июнем. Разница составила 10%, об этом сообщил «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на данные сервиса Similarweb.

Совокупный трафик легальных БК в июле – 79,98 млн пользователей.

«Фонбет» лидирует с большим отрывом – на его долю пришлось 29,2 млн посещений. Далее идут «Винлайн» (9,3 млн), «Бетбум» (8,7 млн) и «Лига Ставок» (7,9 млн). Ниже – «Бетсити» (6,4 млн), «Олимпбет» (6,2 млн) и «Пари» (5,7 млн).

Трафик остальных не превышал 1,7 млн.

Также сообщается, что сильнее трафик вырос у БК «Зенит» (+55,85%), а наибольшая просадка по посещаемости третий месяц подряд заметна у «1хСтавки» (-37,5%). Первым по среднему времени, проведенному на сайте, идет «Марафон» (21:43 мин.), а последним – «Тенниси» (2:13 мин.).

«Марафон» также лидирует по глубине просмотров – у него 15,75 страницы за посещение. Худший показатель – у «Олимпбет» (1,94), так было и в прошлом месяце.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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