В Греции появится реестр самоисключения от азартных игр со сроком бана от недели до 10 месяцев
Греческая комиссия по азартным играм (EEEP) консультируется с игорными компаниями страны в рамках предстоящих реформ. Одно из новых предложений – реестр самоисключения от азартных игр.
Предполагается, что реестр будет поддерживаться EEEP. Регулирующий орган должен указать информацию о заблокированном игроке – например, продолжительность блокировки.
Если законопроект будет принят, то игроки смогут самостоятельно выбирать продолжительность периода самоисключения. Срок – от одной недели до 10 месяцев. При этом самоисключение может быть отменено только в том случае, если срок истек, а сам игрок подал запрос на снятие запрета.
Консультации по реформам завершатся 15 сентября.
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