Коэффициент на победу «Спартака» над «Пари НН» в Кубке вырос за несколько часов

«Спартак» сыграет дома с «Пари НН» во втором туре Кубка России.

Утром 8 августа коэффициент на победу «Спартака» составлял 1.54, а на успех «Пари НН» – 5.70. Спустя несколько часов П1 в матче «Спартак» – «Пари НН» предлагается за 1.76, а П2 – за 4.50.

Для клубов это пятая игра в сезоне за последние 2,5 недели.

Начало матча «Спартак» – «Пари НН» запланировано на 20:45 по московскому времени. Предыдущая игра этих соперников в Москве завершилась нулевой ничьей.

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