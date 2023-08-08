Коэффициент на победу «Спартака» над «Пари НН» в Кубке вырос за несколько часов
«Спартак» сыграет дома с «Пари НН» во втором туре Кубка России.
Утром 8 августа коэффициент на победу «Спартака» составлял 1.54, а на успех «Пари НН» – 5.70. Спустя несколько часов П1 в матче «Спартак» – «Пари НН» предлагается за 1.76, а П2 – за 4.50.
Для клубов это пятая игра в сезоне за последние 2,5 недели.
Начало матча «Спартак» – «Пари НН» запланировано на 20:45 по московскому времени. Предыдущая игра этих соперников в Москве завершилась нулевой ничьей.
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