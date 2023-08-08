«Марафон» против BetBoom в CS: подробности

Всего пара дней осталась до обещающей стать легендарной зарубы букмекеров и киберспортивных журналистов в турнире Betting Cyber Cup по CS:GO, а значит пришло время раскрыть детали.

Битва начнётся утром 10 августа и затянется на весь день, ведь на виртуальное поле боя помимо «Марафона» и BB также выйдут команды Sports.ru, Metaratings и студии Fissure.

Следите за трансляцией на каналах участников (например, здесь) – бескомпромиссное сражение будут комментировать известнейшие стримеры zoneR, 1uke, Zloba и Wayns.

Кому удастся уделать всех коллег и занять первое место? Узнаем совсем скоро!