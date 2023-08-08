10 августа в Сириусе состоится турнир по хоккею «Чемпионат ФХР — 3×3 — Лига Ставок Sochi XHL»

10 августа в Сириусе состоится уникальный турнир по хоккею в формате «3 на 3», который также называют «хоккеем будущего» — «Чемпионат ФХР — 3х3 – Лига Ставок Sochi XHL».Зрителей ждёт насыщенный эмоциями день и четыре матча, в которых примут участие сборная России, СКА, «Сочи» и «Ростов».

Кроме того, прямо на арене состоится розыгрыш ценных призов, в котором примут участие все обладатели билетов на трибуны, а также зажигательный концерт Люси Чеботиной, исполнительницы хита «Солнце Монако».

Букмекерская компания «Лига Ставок» является титульным партнером турнира уже не первый раз. Компания активно поддерживает перспективный вид спорта, наравне с классическим хоккеем.

Начало турнира в 16:00, он пройдет на ледовой арене «Шайба». Билеты можно приобрести по ссылке https://tickets.hcsochi.ru/view-available-zones/251