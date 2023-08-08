Букмекеры не сомневаются в проходе «Мольде» в отборе ЛЧ. Соперник – фарерский «Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции

В Лиге чемпионов пройдут матчи третьего квалификационного раунда. В одном из них «Клаксвик» из Фарерских островов встретится с норвежским «Мольде».

Букмекеры оценивают шансы на победу «Клаксвика» в домашнем матче высоким коэффициентом 5.35, а на успех «Мольде» – 1.64. При этом коэффициент на проход «Клаксвика» в следующий раунд оценен в 5.60, а «Мольде» – в 1.122.

По пути в третий раунд ЛЧ «Клаксвик» сенсационно выбил «Ференцварош», который на тот момент возглавлял Станислав Черчесов, а затем был сильнее шведского «Хэкена». «Мольде» прошел финский ХИК.

Примечательно, что тренирует «Клаксвик» норвежец Магне Хосет, который провел в своей игровой карьере 364 матча за «Мольде» – чаще него за этот клуб играли только три футболиста.

Матч «Клаксвик» – «Мольде» будет сыгран 8 августа, начало – в 21:45 по московскому времени. Ответная игра – 15 августа.

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