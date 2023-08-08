Шансы на победу в матче Кубка у «Рубина» выше, чем у «Локомотива». Казанцы еще не выигрывали в новом сезоне

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«Рубин» дома сыграет с «Локомотивом» в игре второго тура Кубка России.

Букмекеры оценивают шансы на победу «Рубина» коэффициентом 2.48, а на успех «Локо» – 2.65. Ничья предлагается за 3.62.

Также предполагается, что в матче будет забито несколько мячей: ТМ2.5 котируется за 2.15, а ТБ2.5 – 1.72.

«Рубин» начал сезон РПЛ с двух ничьих и поражения, он также проиграл матч первого тура Кубка. У «Локомотива» – победа, ничья и поражение в РПЛ, а также выигрыш в игре Кубке.

Игра «Рубин» – «Локомотив» пройдет 8 августа. Начало – в 18:30 по московскому времени.

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