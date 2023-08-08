Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом матча Кубка против «Пари НН» и ждут очередного гола Бонгонда за 3.00

«Спартак примет «Пари НН» в матче второго тура Кубка России.

На победу хозяев предлагается коэффициент 1.54, а успех нижегородцев котируется за 5.70. Ничья оценивается в 4.30.

Предполагается, что матч будет результативным. Если команды забьют на двоих не менее трех голов, сыграет коэффициент 1.71. На низ можно поставить за 2.16.

Забитый гол Тео Бонгонда котируется за 3.00. Напомним, новичок «Спартака» отличился в трех матчах подряд. Мяч Квинси Промеса оценен в 1.95.

Напомним, в первом туре «Спартак» выиграл в гостях у «Краснодара», а «Пари НН» по пенальти одолел «Динамо».

Игра «Спартак» – «Пари НН» пройдет 8 августа и начнется в 20:45 по московскому времени.

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