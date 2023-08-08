Клиент Olimpbet выиграл 50 000 со ставки в 25 рублей

Клиент Olimpbet составил экспресс из девяти футбольных событий и получил 50 000 рублей со ставки в 25. Общий коэффициент пари с учетом бонуса 1.09 составил 2220.91.

Беттер поставил на победителей второго раунда квалификации Лиги конференций.Особенно выделяется ставка на гостевую победу румынского «Фарула» над клубом из Армении «Урарту» с коэффициентом 2.96. Хозяева вели со счетом 2:0 в начале второго тайма, однако соперники смогли переломить ход встречи — 3:2. Отметим и ставку на победу андоррской «Санта-Колома» над «Сутьеской» из Черногории (3:0). Клиент Olimpbet угадал победителя матча, поставив на коэффициент 2.63.

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