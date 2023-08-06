«Динамо» обыгрывает «Зенит». Смотрим тоталы

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Тюкавин оформил гол в ворота «Зенита» уже на второй минуте матча третьего тура РПЛ, однако, москвичи пропустили уже к 15-й. А позже вышли вперед (2:1 в первом тайме)

Коэффициент на тотал больше 4,5 всего 1.75 Тоталы ниже не доходят и до 1.50

«Зенит» не почувствует «Динамо», «Сочи» и «Ахмат» разойдутся на ТБ. Что по ставкам на воскресную РПЛ? 

Стартовала волна Суперкубков, сегодня «Сити» против «Арсенала». Когда будут еще и чего мы от них ждем?

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1 комментарий

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