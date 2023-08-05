«Манчестер Сити» – «Арсенал»: где смотреть, кто фаворит, как получить бонус 2500 тенге?

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал» подарили любителям английского футбола красивую борьбу за титул, в которой «горожане» вышли победителями. Новое сражение команд состоится 6 июля в рамках Суперкубка Англии. К этой встрече FONBET подготовил специальную акцию. Поставьте на матч не менее 5000 тенге с коэффициентом от 1.90 и получите фрибет 2500 тенге после расчета ставки.

К победе в АПЛ в минувшем сезоне манкунианцы добавили трофеи Лиги чемпионов и Кубка Англии. Таким образом, «Сити» стал восьмым клубом в истории, которому покорился требл. А в межсезонье подопечные Пепа Гвардиолы в товарищеских играх победили японский клуб «Йокогама Маринос» (5:3) и «Баварию» (2:1), после чего уступили мадридскому «Атлетико» (1:2). Однако поражение в последнем матче вряд ли негативно скажется на шансах команды завоевать Суперкубок Англии, ведь «Манчестер Сити» очень успешно противостоит «Арсеналу». «Горожане» обыграли «канониров» в 8 предыдущих очных встречах во всех турнирах, при этом в 4 из 5 последних матчей они забивали не менее 2 голов. В FONBET сделать ставку на победу «Сити» с индивидуальным тоталом больше 1,5 можно с коэффициентом 2.03.

Впрочем, «Арсенал» обычно хорошо проявляет себя во встречах за Суперкубок Англии. За последние 10 лет лондонцы 4 раза брали этот трофей – это лучший результат на этом отрезке среди всех клубов Английской Премьер-лиги. Стоит отметить, что в 2014 году «канониры» разгромили «Манчестер Сити» со счетом 3:0. Да и текущая форма команды позволяет «Арсеналу» рассчитывать на успех. В 4 предыдущих товарищеских матчах лондонцы не оставили шансов сборной MLS (5:0), проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:2), довольно уверенно победили «Барселону» (5:3) и одолели «Монако» по пенальти (1:1, 5:4 пен.). В FONBET победа «канониров» в Суперкубке Англии в основное время идет с коэффициентом 4.30. Если же вы считаете, что соперники не сумеют выявить победителя по истечении 90 минут, то сделайте ставку на ничью с коэффициентом 3.95.

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